自今年1月1日開始，「基隆市基隆港及其周邊道路空氣品質維護區」正式實施，經過前3個月的宣導期，有近7成管制車輛完成柴油車排煙檢測合格且取得標章。4月份起，環保局開始採用車牌辨識系統科技執法，仍針對13輛開出罰單。

基隆市環保局局長賴煥紘表示，已於1~3月期間多次提醒行駛基隆港之車主儘應速完成檢測及領取標章，並於3月22日辦理輔導檢測說明會，不符合管制措施車輛的比例由1月的42％、2月的36％，下降至3月的27％，有逐月下降的趨勢。

4月起，環保局開始針對於行駛空維區之道路，架設移動式車牌辨識系統執行稽查作業，累計稽查121輛次受管制車輛，當中未符合管制措施共13輛次（未符合比例11％），有11輛車輛車籍地屬外縣市，2輛為基隆市，皆已取締告發。

基隆市環保局表示，未來將持續不定期稽查，再次呼籲未符合規定的車輛盡早取得「自主管理標章」，以免受罰。