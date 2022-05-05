廠務工程設備大廠帆宣(6196)受惠半導體大廠持續擴產，目前在手訂單已突破600億元、再創新高，公司看好在手訂單半年內均可維持600億元左右高檔，且不排除再創高可能，對2022年營運成長樂觀看待，明年展望同步樂觀。

帆宣股價去年底觸及195元新高後一路震盪拉回，4月27日下探119元的近5月低點，由於修正幅度達近39％，近日止跌震盪回升，今（5）日開高後在買盤敲進下放量勁揚4.28％至134元，早盤維持逾2.7％漲幅。三大法人本周迄今合計買超67張。

帆宣首季合併營收96.97億元，雖季減16％、仍年增達47.18％，改寫歷史次高。毛利率11.36％，優於去年第四季及同期。營業利益創5.47億元新高，季增達30.44％、年增達81.38％，使營益率5.66％，優於去年第四季及同期，創近17年同期高點。

在營收持穩高檔、本業獲利衝高下，帆宣首季業外雖較去年第四季轉虧，歸屬母公司稅後淨利3.68億元，雖季減25.14％、仍年增達77.26％，每股盈餘（EPS）1.89元，低於去年第四季2.61元、優於去年同期1.11元，仍雙創同期新高。

投顧法人認為，帆宣首季毛利率已恢復正常區間，獲利低於預期主要受業外轉虧拖累。由於晶圓代工大客戶訂單需求暢旺，目前在手訂單已突破600億元、再創新高，公司預期半年內均可維持在600億左右高檔水準，亦不排除再創高可能。

至於獲利部分，由於缺料、缺工狀況持續，帆宣對今年毛利率仍偏保守看待，但營收規模擴大有助費用率降低。投顧法人預估帆宣今年營收突破400億元、年增逾3成，毛利率持平11～12％區間，每股盈餘估逾11元。

投顧法人認為，帆宣預期在手訂單至年底將維持高檔，亦隱含2023年營運展望維持樂觀看法，維持「買進」評等。惟考量毛利率預期下修及費用率上修，將今年每股盈餘預期調降15.5％，並據此將目標價自213元調降至180元。