福斯汽車集團旗下軟體公司CARIAD今日宣佈，將選擇高通技術公司為CARIAD的軟體平台提供系統單晶片（SoC），旨在實現輔助駕駛和最高達第四級的自動駕駛功能。高通技術公司的Snapdragon Ride平台產品組合SoC將成為CARIAD標準化可擴展運算平台的重要硬體元件，旨在支援福斯汽車集團自此十年中期將推出的車款。

CARIAD執行長Dirk Hilgenberg表示：「未來的連網自動駕駛汽車將是車輪上的高效能電腦，它將擁有極其複雜的運算力作為支持。透過我們的自動駕駛解決方案，CARIAD致力於在未來讓客戶的雙手離開方向盤。我們的軟體和高通技術公司的高效能系統單晶片是完美的搭配，將為全球客戶帶來全新汽車體驗。」

高通技術公司資深副總裁暨汽車事業部門總經理Nakul Duggal表示：「透過提供開放、可程式設計的Snapdragon Ride平台，我們期待支援CARIAD及其供應商為福斯汽車集團的汽車提供可擴展且安全的自動駕駛功能。隨著創新加速和複雜性的提升，我們與CARIAD的緊密合作不僅有助於實現積極的產品上市時間目標，也將為人們帶來安全可靠的自動駕駛體驗。」

選擇與半導體產業中的領先企業高通技術公司合作，對CARIAD來說是首次創舉，這將幫助CARIAD界定其平台所需的高效能運算晶片並搭配其軟體需求。在CARIAD執行長Herbert Diess的領導下，福斯汽車集團在去年發佈了NEW AUTO策略，旨在引領集團邁入自動駕駛和永續的行動未來。

展望未來，福斯汽車集團的業務將涵蓋從汽車製造、銷售，到生產電池同時提供能源服務，以及提供行動解決方案、開發並持續更新軟體等各方面。藉助高通技術公司的高效能系統單晶片，福斯汽車集團將提供一系列安全且可擴展的自動駕駛功能。CARIAD將採用Snapdragon Ride平台產品組合系統單晶片，以最合適的方式滿足CARIAD開發軟體的需求。

CARIAD基於Snapdragon Ride平台可開發最高達第四級自動駕駛功能。與高通技術公司的合作，是CARIAD在高效能半導體領域加強自身競爭力的重要舉措。促成此合作的原因是軟體和硬體必須完美匹配，才能在長期內實現中央運算系統的最佳效能和效率，這對高級自動駕駛一類的複雜功能至關重要。