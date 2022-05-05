好萊塢知名男星威爾史密斯（Will Smith）在第94屆奧斯卡頒獎典禮上，因不堪妻子老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）受辱，衝上台爆氣掌摑頒獎人克里斯洛克（Chris Rock），最後遭到主辦方美國影藝學院封殺10年不得參加。這起事件才剛過沒多久，近日卻傳出另一名喜劇演員在表演途中遭到不明人士衝上台持槍攻擊，嚇壞現場所有人。

根據外國媒體的綜合報導，本起事件發生在美國時間3日晚間，位於洛杉磯的好萊塢露天劇院（Hollywood Bowl）正盛大舉辦「Netflix喜劇祭」（Netflix Is a Joke Festival），現場邀請了多位大咖明星一同共襄盛舉，也邀請了知名喜劇演員戴夫查普爾（Dave Chappelle）登台演出，現場歡笑不斷。

但在節目接近尾聲時，一名男子突然衝到台上，除了將戴夫查普爾推倒在地上還試圖攻擊他，一旁的大批保全看到後立即上前將人拉開，並將歹徒壓制在地，所幸戴夫查普爾並未因此受傷，反倒是嫌犯疑似與保全拉扯的過程中肩膀意外脫臼，造成扭曲變形，被送上擔架送醫治療。

事後，當地警方證實，嫌犯以賽亞李（Isaiah Lee），衝上台攻擊戴夫查普爾身上持有槍枝及刀片等武器，被警方依法送辦最後以3萬元美金（約新台幣88萬元）交保。

而先前遭到史密斯掌摑的男星克里斯洛克當天也在表演現場，嫌犯遭逮捕後他緊接著上台表演，一開場便以「還以為那個人是威爾史密斯」引起台下觀眾放聲大笑，幽默化解現場緊張的情緒。

Dave Chappell was tackled on stage by a crazy fan last night.



The attacker was reportedly then jumped by 10-20 people pic.twitter.com/ipvpkZEAOn — Dexerto (@Dexerto) May 4, 2022