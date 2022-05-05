周永鴻和陳亭妃、陳乃瑜、李坤城四人共同前往在地青年所開設的咖啡廳煮咖啡，以行動力挺青年頭家。（陳世宗攝）

台中市議員周永鴻投入黨內初選民調過程一波三折，居家隔離加上自主管理將近兩個星期無法親自向民眾拜票。周永鴻特請南北眾女神男神前來支援前線，助他初選一臂之力，今天立委陳亭妃、新北市議員李坤城，和剛通過民進黨新北市議員黨內初選的前主播陳乃瑜齊聚潭子，陪周永鴻站路口等宣傳。

周永鴻指出，他黨內初選過程十分曲折，先是自4月21日起居家隔離加上自主健康管理無法跑行程，出關後原本要陪同站台掃街的重量級人物，包括立委何欣純、劉建國進行自我健康監測、立委林靜儀和蔡適應因為確診隔離而無法陪同，改以錄製推薦影片推薦相挺他。

周永鴻感謝立委陳亭妃、新北市議員新聞女神前主播陳乃瑜，和新北市男神級優質議員李坤城，3位分別遠從160公里外新北和台南前來情義相挺，要助他初選民調順利過關。陳亭妃、陳乃瑜和李坤城陪同周永鴻在潭子區雅潭路中山路口和鄉親問好，沙鹿耆老陳奇勳也相挺一同站路口。

一行人站完路口後，周永鴻和陳亭妃、陳乃瑜、李坤城四人共同前往在地青年所開設的咖啡廳煮咖啡，接著到車輪餅店一起試作紅豆餅，以行動支持在地青年頭家。陳亭妃說，周永鴻總是活力充沛，對議員工作全心投入充滿熱情。陳乃瑜說，希望台中市的朋友們繼續支持周永鴻，讓優質議員繼續連任。

市議員初選力挺