為了鞏固電池產品江山，5日傳出韓國化工大廠LG Chem已經鎖定數個海外企業，並研究日後併購可能性。

其中，有家被相中的歐企叫做優美科(Umicore)，但聽說LG Chem尚未與這家材料科技集團正式談收購。因為，一旦進入併購階段，LG Chem或將拿出一定金額的訂金，以及規劃高達數十億美元的資本支出以表誠意。

就以上市場消息，LG Chem表示，無法對毫無根據的傳言評論，至於優美科也不願置評。

對全球電池相關業者來說，相互結盟的消息一直沒斷過，最近在4月時，紐約一家工業製造業者Standard Industries入股英國公司 Johnson Matthey，共同研發燃料電池的CCM以及MEA等專業技術。

據悉，LG Chem正執行一項10兆韓元，約79億美元投資案，擴大電池材料生產線，應付全球對電動車如雨後春筍般需求。另外，其它很多韓企也不約而同，增加綠色再生資源的各項支出。

優美科，是一家總部位於比利時布魯塞爾，全球有超過萬名員工的材料科技大廠，2021年集團營收增至40億歐元。在疫前就已為LG Chem在波蘭、韓國以及中國大陸供貨的優美科，目前有3大塊業務，包括催化劑、能源與表面處理，以及回收。

4日歐股交易時，優美科股價在布魯塞爾股市一度大漲17%，並創下1999年以來盤中最大漲幅，最後收漲10.35%，市值達103億歐元，約109億美元。不過相較2021年8月所創歷史高點，優美科目前股價還是下修3成左右。