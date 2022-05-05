美國總統拜登今天說，本週會和七大工業國集團（G7）其他領袖會談，討論是否針對俄烏戰爭對俄國施加更多制裁。

路透社報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，美國持續與夥伴討論更進一步制裁，可能採取「額外行動」給莫斯科當局壓力。

葉倫在「華爾街日報」（Wall Street Journal）研討會上未預告任何正在考慮的特定行動，但她強調，「如果俄羅斯繼續這場對烏克蘭的戰事」，很可能採取更進一步措施。

記者詢問拜登，歐洲聯盟（EU）提議對俄國施加最嚴厲制裁，包括逐步石油禁運後，美國是否有計畫，拜登回答說：「我們一直對額外制裁抱持開放態度。」

拜登說：「這星期我們會和G7成員國討論要做什麼、不要做什麼。」

白宮不願透露拜登何時會和其他G7國家，也就是英國、法國、德國、日本、加拿大、義大利的領袖會談。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）不願點名可能增列至美國制裁名單的權貴姓名，僅表示美國會持續評估選項。

歐盟宣布對俄國實施的新措施包括制裁俄國最大銀行、禁止俄國廣播公司使用歐洲無線電波、在6個月內禁運俄羅斯石油。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110505