國中教育會考5月21、22日舉行，高雄市已宣布考前一周調整為線上教學，今嘉義市政府教育處林立生表示，尊重各校彈性因應，家長與考生可斟酌自身需求，在防疫前提下，自主選擇居家遠距學習或到校，藉此保障考生健康應試，而學校也會依課程進度提供線上及實體課程，保障學生應有受教權益。

林立生說，尊重各校以防疫彈性、授權、有效解決問題為優先，考量師生健康，並兼顧學生應考權益，會考前一周，家長與考生可自行選擇要不要到校或在家採取遠距上課。

嘉義地區今年國中會考報名人數6084人，較去年110 年6603 人，減少519人，目前安排嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、民雄農工、東石高中等5校擔任考場學校，共有197 間教室。

另因應疫情發展，加開設嘉中7間、嘉女8間、民農6間、嘉工8間、東石6間，共計35間第二類試場因應，供被匡列居家隔離、居家檢疫的考生應試。

為避免考場學校就學生與考前1天察看試場考生有接觸風險，並兼顧考場清消作業，嘉義區5所考場學校，除東石高中進行補假外，其餘4校5月20日皆採遠距教學。