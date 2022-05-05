陳姓主嫌等3人，從新北跑到雲林縣，租用透天厝種植大麻，收成後每公斤售價高達80萬元，利潤驚人；屋內溫溼度控制設備等栽種工具一應俱全。（民眾提供／謝瓊雲台中傳真）

陳姓主嫌等3人，從新北跑到雲林縣，租用透天厝種植大麻，收成後每公斤售價高達80萬元，利潤驚人；屋內溫溼度控制設備等栽種工具一應俱全。（民眾提供／謝瓊雲台中傳真）

新北男開名車出入斗六、虎尾 年收600萬竟是靠種大麻牟暴利

新北市28歲陳姓男子，去年與兩名友人合夥，南下雲林縣在虎尾鎮、斗六市與林內鄉等地租用透天厝種植大麻，收成後以每公斤80萬元高價轉售牟利，遭台中市警方網路偵蒐發現，日前一舉破獲移送，雲林地檢署近日偵結，依違反《毒品危害防制條例》將陳男等3嫌起訴。

檢警調查，設籍新北市28歲陳男與23歲黃男，去年初一起在虎尾鎮上租用2棟透天厝種植第二級毒品大麻，收成後以每公斤80萬元高價格販售與他人，不法獲利640萬元；另外陳男又與20歲吳姓男子在虎尾鎮、斗六市和林內鄉3處透天厝內種大麻，所幸警方及時將人查緝到案，查扣屋內109株大麻植株及相關栽種工具。

台中市警第六分局表示，日前員警在網路上發現種植大麻資訊，會同刑事局第二大隊等單位共同深入追查，全案報請雲林地檢署指揮偵辦；去年6月見時機成熟後，持搜索票兵分多路，陸續前往雲林縣各處租屋處搜索，現場扣得乾燥大麻植株109株、大麻花5包(13.5公克)、大麻成品1袋(646.84公克)及栽種工具等證物。

全案經檢方偵結，近日依違反《毒品危害防制條例》將陳男等3嫌起訴。警方呼籲，意圖供製造毒品之用而種植大麻，已涉嫌違反毒品危害防制條例，涉及5年以上有期徒刑，得併科5百萬以下罰金之重罪。

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