巡護監測由社區、宮廟聯合組成。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

民眾拍下石虎獲得獎金。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府今年編列836萬元獎勵生態保育，若農友參與計畫，由縣府補助檢驗農藥殘留，若農田檢驗381項農藥殘留都安全檢出，每公頃可拿到2萬元獎勵金，如果能拍攝到石虎證明農地生態好，再加碼1萬獎金，即日起受理報名。

苗栗是石虎重要棲地，縣府農業處今年監測全縣約有350隻石虎，為鼓勵農民、社會大眾友善環境，2019年實施瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，2020年發出189萬多元、去年653萬多元，有越來越多人參與石虎生態保育。

農業處自然生態保育科長張葦說，獎勵金分為「巡護監測給付」、「友善農地給付」、「自主通報給付」3大項目，其中友善農地，是想推廣農民友善種植，營造自然生態，參與計畫的農友，農田不得放置捕獸夾、毒鼠藥，並要經過農藥殘留檢驗，就可以拿到獎金。

友善農地必須是在苗栗市、三義鄉、銅鑼鄉等15個鄉鎮市，土地面積加總至少0.1公頃以上，通過農藥安全檢出標準，才能請領每公頃2萬元獎勵金，縣府同時會在農地架設相機，若拍到石虎的影像，再加碼發贈1萬元獎金。

計畫實施至今，有103名農友參加，友善農地面積達94公頃，有位卓蘭鎮的芭樂農參與計畫，不僅不噴農藥、施肥，最後還在芭樂園拍到石虎，讓他做為最佳的農產品宣傳。

另外，巡護監測是由社區、宮廟10人以上提出申請，並規畫經過縣府審核的巡護路線，主要工作是通報環境汙染、放置捕獸夾等案件，每年每隊補助最高6萬元，若在社區架設的相機拍到石虎也加碼5萬元，目前全縣共有23個巡護隊，今年預計受理28隊。

張葦表示，自主通報部分是雞、鴨、鵝農，如果發現禽舍有動物侵擾，向縣府通報也會有獎勵金3千元，如果確認是石虎會有1萬獎金。縣府期望透過多元方式跟結合民間力量，一起共同打造友善土地來守護石虎。