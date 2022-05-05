FED4日宣布升息2碼，市場預期下個月FED還會升息，美國快速升息也增添國內利率走升壓力，一旦持續性的升息到來，不僅房貸族未來的房貸負擔可能增加，升息也會降低購屋人的房價負擔能力，若未來房貸升息1％後，以每月還款4.8萬元試算，20年期的本利平均攤還房貸，升息前可以貸款一千萬元，但升息後同樣的每月房貸支出，卻只能貸款910萬元，升息將導致民眾的購屋負擔能力隨之下滑，對於房價支撐也會形成考驗。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，大幅降息可以降低民眾購屋負擔，同時間也提升購屋人對於房價的負擔能力，相對利率一旦反轉進入升息循環，民眾的資金成本增加，同樣的每月還款金額，可以貸到的房貸金額會出現明顯下滑，國人長期習慣的低利資金寬鬆環境，已經漸趨緊縮。

以20年期本利平均攤還，房貸利率1.5％試算，原本月繳4.83萬元可以貸款約千萬元，若未來升息1％，同樣的月繳房貸金額，卻只能貸款910萬元，若是30年期的房貸試算，原本1.5％的房貸利率，月繳3.45萬元，可以貸款約千萬元，若未來升息1％，則同樣的還款金額，僅能貸款874萬元，無形中房價負擔能力就少了126萬元。

曾敬德表示，試算過後會發現，一旦未來大幅度的升息，使用30年期房貸的購買力反而影響比20年期還要顯著，這波升息循環到來，未來房貸利率有可能會超過2％，建議消費者可以先試算未來升息後負擔會不會太沉重，即使面對升息到來也不必太過恐慌，畢竟利率總是會上下浮動，未來利率也有可能調降，只是現階段面對升息要先做好準備。