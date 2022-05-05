俗話說「相由心生」，一個人的外在相貌會受到內在心境或性格所影響，命理專家小孟老師指出，如果男人有下三白眼、白狼眼、眉毛由粗變細、鼻樑凹陷又鼻孔小、嘴唇有痣且牙齒亂、禿頭加上兩頰凹陷，往往性格衝動易怒，容易變成家暴男，提醒女性要遠離。

▍下三白眼

所謂下三白眼是指，下半部眼白的面積比較大，這種特質的人心機重，很會佈局傷害其他人，一般人遇到一定要特別小心。

▍白狼眼

白狼眼又稱吊白眼，這類人眼睛面露凶光，通常跟下三白的眼睛很像，眼白面積大，配合面相臉頰較凹陷，構成白狼特質，這種特質的人控制慾強，欺負弱小。

▍眉毛由粗變細：

眉毛由粗變細，尤其眉毛尾端很細、很稀疏的人，大多性格衝動易怒，情緒不穩定，容易一生氣就會威脅對方。

▍鼻樑凹陷+鼻孔小：

此種特質的人肚量很小，講話不中聽，心機比較重，很愛比較，好勝心強，也喜歡說謊，也容易情緒激動傷害人。

▍嘴唇有痣+牙齒亂：

嘴唇有痣的人講話比較直接，再搭配牙齒參差不齊就容易會有言語暴力，或者重度說謊吹噓的狀況發生。

▍兩頰凹陷+額頭高+禿頭：

這種特質的人得失心很重，得不到就毀掉對方，說話看似誠懇但其實很會算計，一旦你有弱點被他抓住，你會不斷被攻擊與騷擾。

★《中時新聞網》提醒您：拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

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