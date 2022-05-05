因應防疫，總太地產要求員工在與客戶進行驗屋流程前，都必須進行「自主快篩」確保自身與客戶的健康安全。（業者提供／盧金足台中傳真）

台中市有建商研發「線上客變整合平台」5月上線，客戶在疫情期間不用出門，在家就 能完成客變程序。（業者提供／盧金足台中傳真）

疫情持續升溫，台中市建築業因應疫情加嚴防疫措施，總太地產在北屯廍子造鎮案，「總太共好MELODY」、「總太聚作」進入驗屋流程以及交屋作業，要求員工作業前都必須進行「自主快篩」確保自身與客戶的健康安全，再以五道高規格嚴謹的檢驗流程替客戶驗屋把關，讓客戶安心交屋。

建商防範疫情衝擊，加強推動防疫措施，包括總太、冠德、麗晨、陞霖等知名建商都力拼防疫守護健康，紛紛推出防疫相關的配套措施。

總太地產董事長翁毓羚指出，疫情期間雖造成生活諸多不便，但防疫人人有責，必須對自身高規格檢視，做好防疫細節，帶給客戶安心的居住環境，推動每一名員工的「自主快篩」為最前線的工作人員與住戶守護健康安全。

冠德建設與麗晨建設超前部署設置防疫措施，冠德建設在台中捷運綠線「文華高中站」打造捷運共構宅「冠德文心綻」，在電梯內裝設空氣除菌系統」確保電梯密閉空間的空氣安全。

「每個接待區會間隔30分鐘再接待下一組客戶」，麗晨建設接待完客戶就會立即消毒接待區，除了包廂內開冷氣，接待樓層都會開門窗，讓空氣自然對流。

麗晨建設也不另外搭建接待中心，不僅環保更可將成本回饋給消費者，預售新案包括「語山簷」及近期進場的「花果山」都是到總部「丰二三」預約賞屋，「丰二三」內部除基本的每日量測體溫及環境消毒，規畫時即採無接觸式叫電梯，更使用語言控制，可直接使用語音控制到達樓層及開關門，讓賞屋客戶加倍安心。

疫情未穩定，遠距客變將成為未來趨勢，陞霖地產看準後疫新生活需求，去年著手研發「線上客變整合平台」，2022年5月份正式上路，該平台涵蓋客變電子說明書、視訊客變、線上簽認系統三大項目，將繁雜流程、建材選擇、透明化計價詳盡整合在一個線上平台。

此外，將流程簡易化、人性化，客戶不用來到現場耗費大量時間討論，在家就能預先研究資料、衡量預算，再透過平台的友善流程導引，完成整個客變程序。

永慶不動產北屯十期生態園區店科長廖啟元說，疫情延燒至今已邁入與病毒共存的時代，考驗建商如何在疫情大環境下，讓客戶安心看屋、安心購屋是目前正面臨的課題，也是為客戶服務的重要一環。