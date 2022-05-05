德國政府內閣官員Sven Giegold周三表示，應該加強歐盟反壟斷的規定，允許監管機關對嚴重違規的大公司進行分拆；他並力促歐盟的反壟斷專員維斯塔格(Margrethe Vestager)考慮在改革規則時能考慮到這一點。

2004年起生效，被稱為Regulation 1/2003的規定，允許維斯塔格去追查谷歌、蘋果、亞馬遜、臉書的Meta、微軟，以及英特爾，並處以天價的罰款。

在維斯塔格提出改革規則之際，部分公司也抱怨調查流程冗長，必須提供細微和複雜的各種資訊。

德國經濟部次長Giegold說，維斯塔格應該更大膽；有關歐盟的(企業)合併規則應該更新和獲得加強，特別是在對抗大型公司吃掉小型競爭公司之時。

Giegold說，歐盟對併購活動的控制需要獲得加強；而近年來對併購活動的干預次數在下降中。不幸的是，歐盟一直抵制對歐盟併購規則進行調查的呼聲，這些規則應可以更好地處理具有殺傷力的收購，「因此我們需要改革」。