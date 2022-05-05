歐美各國逐漸解封，帶動航太產業復甦，漢翔這兩年疫情嚴峻時刻，與供應商一同進行精實方案，漢翔(2634)董事長也是航太產業A-Team 4.0聯盟會長胡開宏表示，到目前漢翔累計認證近200家合格供應商，已有47家廠商通過漢翔評鑑，成為漢翔合格商源，今年更有一家A-Team 4.0金屬原物料廠家成為波音的合格商源，漢翔一同帶領國內航太工業升級，擴大整體航太產值。

漢翔為爭取國際飛機製造大廠訂單，2008年開始推動精實計畫，主要美國波音公司要求供應商確實執行，而漢翔透過精實計畫，完成減少製程時間、增加產能及降低人工成本達28％的目標，也陸續取得民航機的訂單。

漢翔副總經理曾國益進一步表示，2008年漢翔承接波音737主輪艙門訂單，波音的精實方案要求供應商做出改善，並派專家來台檢驗，推動生產線瘦身計畫，要求改善幅度由先前3～5％大幅降低至30～50％，最終漢翔組裝工程整體下降28％，同樣人工成本至少下降28％，產出效能增加16％。

2009年面臨金融海嘯，航太業訂單也受到了影響，漢翔以波音精實方案編成教材，並將波音專案擴及其他各戶專案，總計完成70幾個主題的精實改善，並且成立台灣航太產業A-Team 4.0聯盟，開始協助供應商精實訓練，並完成認證。

此外，2011年漢翔再次升級，取得日本三菱重工MRJ訂單，成為三菱重工的亞洲策略夥伴，三菱並引薦國際級顧問，為漢翔固定體檢，透過精實計畫持續提高人均產值及接單動能。

漢翔軍機業務至2023年有145架次F-16 A/B性能提升鳳展專案，加上共軍演習頻繁，軍機使用頻率大增，對漢翔維修有利。而高教機訂單進度方面，2022年開始量產交機數為8架，從2023年預計交機17架，由於交機營收採完工比例法，前期即開始認列營收，2022年營收達大幅提升，2023年營收達高峰，法人預估2022年軍用營收成長40％。

民用訂單方面，歐美解封後民用航空需求逐步回升，法人推估今年下半年波音訂單預計成長30％以上，空巴成長10％。原物料與運價影響方面，原物料有簽成本加乘與長約保護，因此對獲利影響較小。