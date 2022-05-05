衛福部長、指揮中心指揮官陳時中昨（4）日表示，第二輪快篩實名制最快會在5月15日前登場，讓不少民眾傻眼說連第一輪都還沒買到，國民黨立委賴士葆也指出，市井小民想買快篩試劑需要等一個月，怒批「陳時中真的是不食人間煙火又愛說肖話」。

賴士葆昨日在臉書表示，上個月陳時中演講時還說防疫是台灣的驕傲，但當他志得意滿時卻不知需要超前部署，目前醫療量能已快無法負荷，導致發生醫護無法照料急診室病患的憾事，台灣更被美國列為不宜前往的地區，就是在提醒陳時中「滿招損、謙受益」的道理。

賴士葆指出，日前快篩劑賣上百元被批太貴，陳時中稱是因為台灣人口太少難以將價格壓下，結果被發現人口比台灣少的新加坡、冰島等國卻賣的比台灣便宜；現在的快篩實名制同樣被嫌貴，但陳時中又說若非常便宜要擔心囤積的問題，讓賴士葆忍不住說「這樣的心態堪稱『何不食肉糜』」。

賴士葆質疑，陳時中說實名制每天40萬份，漸漸可以滿足市場需求，「他難道不知道市井小民要買到快篩試劑需要等一個月嗎？」並感嘆說「陳時中真的是不食人間煙火又愛『說肖話』！」