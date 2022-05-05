霧峰分局舉辦慶祝母親節活動，分局長李建興、霧峰警友辦事處主任戴儲賢及榮譽主任詹景忠特別準備康乃馨花束、無毒環保筷及精美蛋糕慶祝。（霧峰警分局提供）

太平警分局邱姓女警，4歲小女兒在也是警察人員的丈夫帶領下，獻身分局擔任母親節神秘嘉賓。（太平警分局提供）

為感謝最具有母親身分的警察同仁，台中市警局第二分局、太平警分局以及霧峰分局5日都為警局裏的警花媽媽提早慶祝；其中太平警分局還商請女警小女兒擔任神秘嘉賓，女童一聲「媽咪！母親節快樂！」讓女警眼眶都紅了；而台中市二分局因應疫情則採「走動式」慶祝方式避免群聚又溫馨；霧峰警分局準備康乃馨花束、無毒環保筷及精美蛋糕慶祝。

太平警分局與太平警友辦事處5日上午精心為分局裏警花媽媽們準備鮮花及禮券表達敬意，值得一提的是分局內勤的邱姓女警，其丈夫也是警察人員，在分局的神祕安排下，帶著4歲的小女兒到分局擔任神秘嘉賓，一出場就讓女警紅了眼眶，「媽咪！母親節快樂！」天真無邪的模樣，讓大夥們瞬間融化，也感受到孩童的純真。邱姓女警表示，「感謝分局的貼心，現階段只要小朋友平安長大，就是最好的母親節禮物了！」

霧峰分局5日上午10時舉辦慶祝母親節活動，分局現有女性人數54人，身兼母職者計22人，更有2人是新手媽媽，其中13人之丈夫也是擔任警職。分局長李建興除贈送花束，也提醒男警們下班回家後要幫忙照顧小孩及分擔家務，共同營造美滿幸福家庭，也可以增產報國。

中市警第二分局今年因應疫情嚴峻，今年改採「走動式」慶祝方式，除了準備精緻可口的小點心，也贈予每人一束代表「感動、亮麗、母愛、女性的愛」粉紅康乃馨，由分局長陳家銘親自感謝女性員工經年辛勞及工作上的優異表現，並表達誠摯的祝福。