外媒報導，德國政府準備提供烏克蘭「眼鏡蛇」COBRA火炮定位雷達系統，預料這將會提升Panzerhaubitze 2000(PZH 2000)自走砲的精準度，這也是烏克蘭總統澤倫斯基跟德國要求的主要武器之一。

但根據報導，烏克蘭要求德國提供40套COBRA系統，但目前在德國軍方的19套中，僅有3到5個系統可以交付烏克蘭。

COBRA (COunter Battery RAdar)是一種高機動性武器定位雷達，是歐洲多國聯合研發，英國商泰雷斯集團（Thales）、德國的空中巴士防衛與太空公司（Airbus Defence and Space）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）為法國、英國、德國陸軍開發使用。

「眼鏡蛇」COBRA火炮定位雷達系統

COBRA雷達被認為是世界上最先進的陸基武器定位系統，探測範圍可達 100 公里，可以在2分鐘內快速定位敵人槍枝、火箭炮、迫擊砲的雷達系統，也可以用於調整友軍火炮的精準度。COBRA部署在單一車輛上，無須利用千斤頂等穩定雷達，即可以達到全部的性能要求，從而快速部署和達到高機動性。