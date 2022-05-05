台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.480元，升4.5分，成交金額5.13億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.510元，早盤最高29.438元、最低29.510元。1110505

新台幣午盤貶1.35角 暫收29.139元
新台幣收29.37元 創逾19個月新低
#29 #4.5 #暫收 #新台幣兌美元 #510