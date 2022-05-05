新台幣午盤升4.5分 暫收29.48元 12:522022/05/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.480元，升4.5分，成交金額5.13億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為29.510元，早盤最高29.438元、最低29.510元。1110505 新台幣午盤貶1.35角 暫收29.139元 新台幣收29.37元 創逾19個月新低 #29 #4.5 #暫收 #新台幣兌美元 #510 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新台幣重貶1.29角 跌破29.5元關卡 近20個月新低 17:242022/04/28 財經 新台幣連四貶收29.249元 續創近19個月新低 18:132022/04/20 財經 在岸收跌669個基點報6.5544 創逾一年新低 17:562022/04/25 財經 人幣即期收跌80點報6.3778 創逾1個月新低 18:362022/04/19 財經 新台幣返貶！收29.26元 創近19個月新低 17:442022/04/22 財經 LPR不變 在岸人民幣近半年首次貶過6.4 11:542022/04/20 財經 《台北股市》外資反手買超台股 台幣守住29.5元 16:492022/04/29 財經 兌美元摜破128 日圓貶不停 恐下探130 04:102022/04/20 財經要聞 人民幣中間價升43點 在岸價開盤報6.37 11:342022/04/19 財經 《匯市》股匯要塞齊失守 新台幣今年來貶逾5% 14:402022/04/18 財經 台幣急貶 美元套利風再起 04:102022/04/22 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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