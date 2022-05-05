高雄女子監獄的溫姓女醫事檢驗師涉嫌沒有驗尿，就直接將847位收容人的尿液判定為「陰性」、「無須複驗」還造冊上報。事件爆發後，高雄地檢署緊急將扣得檢體送驗，發現14瓶呈陽，其中11瓶尿液量不足無法檢驗，3瓶複驗後呈陰。檢方考量溫女一時失慮、已知警惕，偵結處分緩起訴，但需寫悔過書、向公庫支付5萬元。

溫女平時負責高雄女監尿液篩檢及衛生保健等行政業務，規定的驗尿程序為，用滴管將收容人尿液檢體滴在試片上檢測，判斷收容人有無施用毒品，呈現陽性反應者還需特別複驗。

但溫女疑似在上班時間挪作他用，竟貪圖方便，將2021年4月20日至5月4日期間「台灣高雄女子監獄不定期抽檢收容人尿液檢驗名冊」、「高雄女子戒治所受戒治人尿液檢驗記錄簿」、「高雄女子監獄監外作業收容人尿液檢驗名冊」、「高雄女子監獄不定期抽檢收容人尿液檢驗名冊」、「台灣高雄女子監獄新收容人尿液檢驗名冊」等847瓶檢體，未檢驗就直接放水，在檢驗結果欄位蓋上「陰性」、「無須複驗」等字樣章。

溫女還將造假的名冊整理上報，逐級陳核，損害高雄女監對收容人尿液檢驗管理的正確性，法務部廉政署獲報後移送偵辦。

高雄地檢署偵查時，緊急將扣得的535瓶尿液檢體送驗，發現有14瓶呈陽，再送往合格實驗室複驗時，有11瓶因尿液量不足無法檢驗，另3瓶呈陰。

檢方認為，溫女貪圖一時方便，造成女監對收容人尿液及吸毒管理上的漏洞，所幸未造成危害，且溫女犯後態度良好，因此偵結處分緩起訴，但須寫悔過書，並向公庫支付5萬元。