俄烏戰爭持續超過2個月，西方國家紛紛祭出制裁。知名作家吳淡如向來關心時事，她指出，除法國因能源危機電價上漲，德國現在也很慘，因為他們必須跟俄羅斯買天然氣，讓她不禁感嘆：「能源如動脈，如果受制於人，請問是能夠制裁人家些什麼？」更直言，這世界並不是照人們設想的完美劇本走，很多緊急的事「我們招架不住」。

吳淡如3日在臉書發文表示，她看到法國電價大漲的消息。原來目前法國56座核電廠中，有半數因為內部存在隱患或設備維護原因而被關閉或暫停；法國又是歐洲主要電力出口國之一，全國用電需求中超過三分之二依靠核電。

吳淡如指出，德國也很慘，因為他們非跟俄羅斯買天然氣不可。並沒有第二條路選擇，「能源如動脈，如果受制於人，請問是能夠制裁人家些什麼？」吳強調，只要電或燃料費價格上升，緊接著就是通貨膨脹與民不聊生，這是政府再怎麼調控也沒辦法的事情。

面對全球近來的天災人禍，吳淡如坦言，她從來不是一個悲觀主義者，但是也沒樂觀到傻的地步；這個世界並不是照人們設想的完美劇本走，除了疫情，這世界還有很多緊急的事，可能會讓我們招架不住。