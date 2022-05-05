烏克蘭國家隊職員一行人於4月抵達台灣，一方面躲避戰火，一方面協調烏克蘭國家隊來台移地訓練事宜。台籃板約戰哥林家暉在ptt版po文透露，烏克蘭國家隊總經理安德里希望來台移地訓練，能與國家隊與高雄鋼鐵人進行友誼賽的交流，這兩場友誼賽，他已經取得烏克蘭國家隊總教練的首肯。

此外，由於烏克蘭國家隊在國外躲避戰火，隨行的訓練裝備與服裝都不足，贊助商也斷炊，安德里希望台灣有人能伸出援手協助，讓國家隊來台進行比賽的服裝能整齊一致。關於此點，約戰哥建議，台灣企業若願意贊助烏克蘭國家隊，可以接台灣的企業logo放上烏克蘭國家隊球衣，以烏克蘭國家隊的實力，相信對台灣企業在國際上的能見度會大幅提升。

安德里也向約戰哥透露很多關於烏克蘭國家隊目前狀況，以及烏克蘭籃協目前 的運作情形，根據安德里的說法，烏克蘭籃協事實上是已經停擺了，目前國家隊的準備工作只剩下安德里與另一位人在葡萄牙的女性同事在安排。安德里向約戰哥說，雖然情勢嚴峻，但他們會努力地撐下去，為了讓全世界籃球圈知道「烏克蘭還在！」

促成烏克蘭國家隊職員台來的推手約戰哥，利用上個周末連假，邀請安德里到台中行，約戰哥進地主之誼，帶安德里到知名媽祖廟祈求國家平安，也期許國家隊在接下來的準備工作能順利進行，之後的歐洲賽事也能打出好成績。