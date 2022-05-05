台中市政府警察局在台中第一警分局前舉辦「汽、機車路口減速宣導活動」。（陳淑芬攝）

台中市警局交通隊統計去年A1類的24小時內死亡車禍有178件、死亡183人，較前年大幅降低。台中市警察局長蔡蒼柏今天在「汽、機車路口減速宣導活動」表示，去年A1類車禍地點以路口佔55％為最高，事故原因以超速佔近70％居首，呼籲駕駛人進入路口減速行駛、繫安全帶，以免發生交通事故及嚴重傷害。

台中市政府警察局、交通局與台中區監理今天在台中第一警分局前舉辦「汽、機車路口減速宣導活動」，邀請逢甲大學、新民高中及柳川里社區舞團到場熱舞助陣，蔡蒼柏並率市府及監理代表團隊，示範「路口慢看停歌曲」手勢宣導「汽、機車路口減速運動」，宣導活動熱鬧滾滾、活力十足。

蔡蒼柏表示，經統計台中市2021年A1類24 小時內死亡交通事故共178件、死亡183 人，較2020年的196 件、死亡201人，各減少18 件、18人，而經分析事故約有55％發生在路口、事故發生原因是超速案件約佔60％至70％，因為路口車禍及車速這兩因素造成重大車禍高居不下，應該可以再減少這類憾事。

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蔡蒼柏呼籲民眾要響應「五五減速交安」守則，要「提早5分鐘出門、見行人要減速、路口要減速、彎道要減速、黃燈要減速」，讓台中的交通環境更安全。

台中市警局交通隊並提醒民眾，汽機車駕駛與年長者發生碰撞交通事故也相當嚴重，因年長者生理、身體與精神的機能較為弱化，且部分駕駛人進入路口時也未減速、繫安全帶，導致發生交通事故經常會造成更嚴重的傷害。