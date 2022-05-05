FED4日宣布升息2碼，市場預期下個月FED還會升息，美國快速升息也增添台灣國內利率走升壓力，一旦持續性的升息到來，不僅房貸族未來的房貸負擔可能增加，升息也會降低購屋人的房價負擔能力，若未來房貸升息1%後，以每月還款4.8萬元試算，20年期的本利平均攤還房貸，升息前可以貸款一千萬元，但升息後同樣的每月房貸支出，卻只能貸款910萬元，升息將導致民眾的購屋負擔能力隨之下滑，對於房價支撐也會形成考驗。

以歷史經驗來看，近20年來，央行一年內的升息幅度，最多為2.5碼，縱然這回升息循環比照辦理，整體房貸利率還是落在2~2.5%之間。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，抑制通膨是升息的主要目的，美國傾向大幅度升息，是因美國的通膨率已連續數月超過6%，可是台灣的通膨率只有2%左右，尚屬合理範疇，央行的利率政策，不是一味跟著美國走，就拿2015年來說，當年底美方升息，央行隨後非但沒跟著調升，反倒還降息1碼，所以即使央行持續升息的可能性不低，但幅度應該不盡然會跟上美國的腳步。

若是整體房貸利率還是落在2~2.5%之間，依然處於低利環境，對有意購屋的自住族群而言，仍是進場的時機，不過應以未來可能再升息的前提下作購屋規劃，買在能力和需求上；而置產族也應依照自己的狀況規劃，優先選擇具備未來發展性、或是優質長期穩定收租產品，避免高槓桿操作投機行為。

以20年期本利平均攤還，房貸利率1.5%試算，原本月繳4.83萬元可以貸款約千萬元，若未來升息1%，同樣的月繳房貸金額，卻只能貸款910萬元，若是30年期的房貸試算，原本1.5%的房貸利率，月繳3.45萬元，可以貸款約千萬元，若未來升息1%，則同樣的還款金額，僅能貸款874萬元，無形中房價負擔能力就少了126萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，試算過後會發現，一旦未來大幅度的升息，使用30年期房貸的購買力反而影響比20年期還要顯著，這波升息循環到來，未來房貸利率有可能會超過2%，建議消費者可以先試算未來升息後負擔會不會太沉重，即使面對升息到來也不必太過恐慌，畢竟利率總是會上下浮動，未來利率也有可能調降，只是現階段面對升息要先做好準備。