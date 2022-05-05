只要看到太陽明星後衛保羅末節挺身而出提供適時火力，幾乎代表太陽贏定了！保羅5日貢獻28分、8助攻與6籃板，其中末節包辦14分，戴文布克也有30分進帳，太陽最後以129比109痛宰來犯的獨行俠，在季後賽次輪搶到2勝0敗領先。

裁判上半場完全「搶戲」，次節更不斷吹出進攻犯規，也讓雙方球員很快陷入犯規危機，包含布朗生、芬利史密斯、貝坦斯等獨行俠球員，以及太陽中鋒艾頓很快就吞下個人第3犯，不過獨行俠仍靠東契奇半場24分貢獻，打完上半場60比58領先。

太陽先是下半場一開始靠著戴文布克連兩記三分球取得超前，接著末節換成保羅挺身而出，此節前6次出手全進，接連攻下14分，更帶出11比0小高潮，幫助太陽110比93大幅領先，然後布克又連進3顆三分球，擴大領先到24分之多，比賽提前沒有懸念。

除了保羅與戴文布克，克勞德也拿15分、7籃板，布瑞吉斯11分；東契奇幫獨行俠攻下全場最高35分，外加7助攻、5籃板，卻發生全隊最多的7次失誤，布洛克16分，丁維迪11分，首輪表現優異的布朗生今天12投3中，僅有9分進帳。