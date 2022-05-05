高雄小北百貨遭劫 蒙面男持槍搶收銀機得手2萬逃逸 12:372022/05/05 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小港區漢民路上的小北百貨5日凌晨3時許遭一名戴著全罩式安全帽的男子搶劫，當時該男手上疑似持一把手槍，大聲喝令店員交出收銀檯內的現金。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄深夜不平靜！小港區漢民路上的小北百貨5日凌晨3時許遭一名戴著全罩式安全帽的男子搶劫，當時該男手上疑似持一把手槍，大聲喝令店員交出收銀檯內的現金，店員為了保命，按照指令將2萬餘元級2條香菸交給歹徒，該男得手後，騎機車逃逸，目前警方已經鎖定可疑對象，全力緝捕當中。 高雄空間活化 市長官邸擬開放非NGO申請 台鐵高雄機廠都更案挨批 高市府：尚未塵埃落定 #2萬 #店員 #逃逸 #高雄 #得手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵高雄機廠都更挨批 市府：尚未定案 04:102022/05/04 地方新聞 台鐵高雄機廠都更案挨批 高市府下周辦座談會 10:472022/05/05 生活 陳其邁：邀居民參與鳳山中崙社區更新計畫 15:102022/05/04 區域情報-高雄 高雄市府積極辦理查核「房市違規」 14:522022/05/04 區域情報-高雄 高雄大唐生活美學館 展示陳念舟作品 04:102022/05/04 投資理財 蒐證8年不放棄！退休教師控垃圾車太吵 測音量製表罵政府 13:082022/05/03 社會 價量齊揚 中鋼構Q1營運亮眼 04:102022/05/05 證券．權證 高雄捷運紫線擬併右昌高鐵線 04:102022/05/03 地方新聞 抓到了！酒駕男解開腳鐐逃亡30小時 躲這裡仍被逮 16:412022/05/03 社會 扯！高雄酒駕男掙脫腳鐐逃離警局找嘸人 失控過程曝光 12:002022/05/03 社會 闖紅燈遭攔毒品現蹤 毒蟲加速衝撞逃逸 勇警負傷壓制逮人 15:372022/05/04 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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