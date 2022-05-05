高雄深夜不平靜！小港區漢民路上的小北百貨5日凌晨3時許遭一名戴著全罩式安全帽的男子搶劫，當時該男手上疑似持一把手槍，大聲喝令店員交出收銀檯內的現金，店員為了保命，按照指令將2萬餘元級2條香菸交給歹徒，該男得手後，騎機車逃逸，目前警方已經鎖定可疑對象，全力緝捕當中。