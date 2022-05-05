澎湃新聞報導，上海5日疫情防控工作新聞發布會，上海市衛生健康委副主任趙丹丹說明，上海現在的重症、危重症病例已經600多例，從救治情況看，在院重症患者絕大多數都是老年人，常常合併多種基礎性疾病。為努力提高治癒率，降低重症率、病亡率，堅持「新冠救治與基礎疾病治療並重、防止輕轉重與重症救治並重、中西醫治療並重」原則，上海建立了500多人綜合救治專家組，協調兄弟省市重症醫學團隊援助上海醫療救治工作，增強重症患者救治力量，不斷完善工作機制。

趙丹丹表示，主要加強了以下幾方面工作：

一是建立重症患者早監測、早預警、早研判、早干預的救治工作機制，定點醫院配齊配強針對老年人救治所需的醫療人員和設備。

二是建立市級定點醫院與16個區定點醫院間的聯動協作機制，為區級定點醫院提供人員、技術專業支撐，重點加強重症救治能力。

三是建立救治專家組定點指導制度和定點醫院間的會診轉診機制，強化高風險患者早期識別篩查制度，對重症危重症患者進行病情評估，開展多學科查房。

上海統籌全市醫療資源，在原有感染、呼吸、重症專家基礎上，充實了心腦血管、內分泌、消化、泌尿、腫瘤、中醫、婦產科、兒科等方面專家，建立了500多人的綜合救治專家組，與各定點醫院專家組對接，下沉專家力量，全力開展救治。國家衛健委統籌協調兄弟省市重症醫學團隊援助本市醫療救治工作，增強重症患者救治力量。

同時，上海制定優化《上海市老年新型冠狀病毒感染中醫藥救治工作專家共識》，加強定點醫院重症、危重症中藥急救藥品配備，組建了一支有傳染病救治經驗的全國名中醫、上海市名中醫和岐黃學者組成的市級多學科中醫專家組，並邀請張伯禮院士等國家工作組專家，每天舉行市、區定點醫院危重病例會診和討論，開展中西醫聯合查房。強化危急重症患者中西醫協同救治，按照「一人一策」原則，對重症、危重症患者開展辨證論治。

在臨床救治中發現，很多重症和危重症患者沒有接種新冠疫苗，而接種疫苗對於預防重症具有重要的作用。因此，還是提醒符合條件的老年人盡快接種新冠疫苗。