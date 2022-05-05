為積極協助國內健康產業業者拓銷印度、柬埔寨等新興市場，外貿協會4月28日舉辦為期兩天「台灣健康產業赴印度、柬埔寨拓銷團」，在疫情影響下以視訊方式辦理一對一洽談會。貿協表示，活動邀集國內12家業者參與，包括醫院、防疫用品、智慧醫療、健康照護及生技保健食品等，共邀請到56位海外買主上線參與，安排達111場次洽談，預期商機超過400萬美元。

同日由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行辦理「澳洲OMO台灣健康暨美粧產業拓銷團」，掌握解封商機。澳洲為我美粧產業第9大出口國，亦為我醫療器材潛力市場，在歷經近兩年疫情封鎖後，自今年2月起針對已完整接種疫苗旅客重啟國境。產業拓銷團協助佐見啦生技、日和士林、歐萊德、童顏有機、花仙子、全新生醫、順天堂等32家優質廠商拓銷。

貿協辦新南向視訊洽談，力推台灣健康照護產品，此次活動參團的廠商包括醫療院所成大醫院、聯新國際醫院、智慧醫療的太豪生醫、醫百科技、新世紀公司，防疫用品的安博奈米，照護復健的全新生醫、宏達益企業、明根公司以及生技保健的逢興生物科技、慧源實業、Hi-Q中華海洋生技等。與會業者表示，洽談會邀請買主精準，即使不能出國也能有效開拓商機，非常肯定貿協舉辦活動的能力。

貿協強調，台灣健康產業創新、科技化、性價比高的特色，在新南向市場相當具有潛力，今年除鎖定新南向國家外，亦將針對美國、日、韓及中東等目標市場加強推廣。

而澳洲OMO台灣健康暨美粧產業拓銷團，貿協也表示，此次透過線上線下模式(OMO- Online Merge Offline)，將廠商產品寄送至澳洲讓買主現場體驗，由雪梨台貿中心聘請專人介紹產品特色，共吸引123位澳洲貴賓與業者參觀，並媒合有興趣買主與我商進行128場次一對一洽談，開拓台澳美粧健康產業更多合作契機。

活動於Fullerton Hotel Sydney盛大開幕，指標性買主包括澳洲最具規模的大型連鎖藥粧通路Priceline、澳洲連鎖超市IGA進口商Tasterite、醫療進口業者Medilogic公司、醫療用品業者Serica等，其中順天堂的清冠一號因對於Omicron輕症確診者具有顯著療效實證，最受澳洲買主青睞，紛紛洽詢合作，成為展出亮點之一。

此外，參加廠商陣容堅強，包括全球最綠的美粧品牌-歐萊德(品牌：O'right)、從法國紅回的台灣面膜-佐見啦(品牌：提提研)、上市公司士林紙業旗下的日和士林(品牌：氧顏森活)、台灣知名香氛日化品公司-花仙子企業(品牌：花仙子)；在醫療產業方面則有獲美國FDA認證的清冠一號生產廠商-順天堂、南良集團旗下的中鎮科技生產各種醫材敷料等，完整呈現我美粧健康產品特色和優勢。

貿協最後也強調，面對全球與病毒共存的趨勢，將持續協助我商國際鏈結，針對日本、美國、德國、新南向等重要市場，規劃「日本連鎖藥粧展」、「美國邁阿密國際醫療展」、「新加坡醫療展」和「杜塞道夫醫療器材展」等多元拓銷活動，協助我商爭取更多大健康暨美麗產業商機。