高公局允諾協助辦理潭興路及旱溪東路國四P611-P612高架橋下空間，畫設機車路考練習場地。（陳世宗攝）

民代爭取設置機車路考練習場 地盡其利造福機車族

國4潭子交流道高架橋下如何地盡其利？潭子區沒有機車路考練習場地，讓當地居民及新住民坐困愁城。立委楊瓊瓔及市議員賴朝國協調潭子區公所，向交通部高公局認養潭興路及旱溪東路國四P611-P612橋下空間，設置機車路考練習場嘉惠鄉親；高公局中區養護分局長熊德維說，將全力協助配合辦理。

聚興里長李添貴指出，潭子區很多新住民，平常都須靠騎機車上街買菜或接送小孩上下學，考照新制上路，機車考照分為8大關卡，因缺乏練習場地，新住民及年輕騎士都擔心考不過，又得浪費時間重考；希望區公所能找適合場地，設機車新式路考練習場，供機車族平常練習使用。

賴朝國表示，機車考照新制於2016年6月上路後，因路考項目新增加「二段式左轉」、「變換車道」、「直角轉彎」及「停車再開」，難度大幅增加；潭子地區缺乏機車路考練習場地，多次向立委楊瓊瓔陳情，期能爭取潭興路及旱溪東路國四P611-P612高架橋下空間畫設機車路考練習場地。

熊德維強調，潭子區公所擬使用國道4號潭子高架橋下空間設置機車路考練習場案，須依所需使用空間提送土地使用計畫書、圖等，相關資料送中區養護分局審查；該分局將儘速全力協助配合辦理，民眾亦可就近練習及考照免受長途跋涉之苦。

潭子區長林國聲認為，國道4號高架橋下繪設機車路考場創意極佳，將由公所籌措經費協助辦理，並將參照監理站機車路考現場尺寸規格整地鋪設AC柏油，畫設一座機車練習場地，造福機車考照的鄉親，預計8月底前即可設置完成啟用。