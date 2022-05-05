不少民眾搶購快篩試劑，但卻有很多人不會用，一名女網友透露，她就是不小心插錯的人，看完醫師的示範，才知道採檢的棉棒應要平行或往下插入鼻腔，但她卻往上插。貼文引起網友討論，也有人分享超簡單的口訣「沿著鼻子地板轉進深處」。

一名女網友日前在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，她被匡列隔離，需要自行在家快篩，不知道大家戳鼻孔都插哪邊呢？看到醫師們分享的圖片之後，她才驚覺自己插錯了，因為她就是傳說中拿起快篩棉棒往上插的人。

根據醫師陳木榮在臉書分享說，快篩棉棒戳進去鼻子裡面的時候，棉棒應該呈現水平或微斜下的狀態，與口腔頂部平行，而不是往上戳。

貼文引起網友熱烈討論，「要往下戳，我在醫院做快篩跟PCR，醫師都是往下戳之後轉一圈刮下來，小孩3次，我2次，每次都出血，醫師說出血才是最準確的」、「插著插著就有經驗了，第一次這樣很正常」、「我家用快篩整個插進去，只剩下一點點部分手可以拿 這樣是對還是不對」、「找到鼻腔地板，沿著地板往下滑，邊轉邊往內慢慢推，碰到牆壁就到了」。

不少網友狂推，不懂怎麼用家用快篩的人，可以看重慶耳喉鼻科診所醫師拍攝的快篩影片，口訣簡單又好記「沿著鼻子地板轉進深處」。