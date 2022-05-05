婦人拿著裝有眼鏡蛇的布袋進派出所要報案，拜託員警協助處理，經連繫農委會派員到派出所處理，才發現具有毒性的眼鏡蛇。（霧峰警分局提供）

嚇死人了！台中霧峰區一名婦人4日傍晚手上拿著布袋進派出所要報案，員警原以為她撿到錢，沒想到婦人竟說，布袋內裝的是活跳跳的蛇，是住家鄰居抓到，因不知道如何處理，抓來派出拜託員警協助處理；經連繫農委會派員到派出所處理，才發現具有毒性的眼鏡蛇。

警方聯繫權責單位農委會派員至派出所處理，經專人研判布袋內活體蛇是台灣本土眼鏡蛇，為台灣六大毒蛇之一，也是具神經性毒蛇，俗名又叫飯匙倩，眼鏡蛇其蛇毒同時具有組織毒可使組織壞死及神經毒素阻斷神經傳導，咬傷局部會紅、腫、痛及組織壞死常見，全身性症狀則有頭昏、噁心、嘔吐、腹瀉、吞嚥困難、肢體麻木等及罕見呼吸衰竭。

警方猜測可能是因接近蛇類繁殖的季節，各種蛇類都開始積極的進食或是移動尋找適合的交配對象、繁殖地點，才會出現在民宅家附近。

霧峰分局長李建興呼籲大眾，遇到不明種類蛇，首先要遠離不要拍打攻擊牠，也不要試圖自己驅趕或把牠打死，錯誤的方法會更刺激蛇，多數的毒蛇咬傷案件都是因此而發生的，並且快速聯繫相關單位(農委會)，如不知道權責單位，亦可電話播打電話1999、110或119，都會代為聯繫權責單位至現場協助，切勿自己徒手驚擾蛇類，以免讓自身陷入危險。