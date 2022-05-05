民進黨籍議員黃盛祿直接打槍，認為彰化興建捷運系統完全是不可行，財政的負擔與人口數來算，完全不符合成本。（翻攝／吳建輝彰化傳真）

時代力量議員吳韋達則批，有台中、高雄捷運當借鏡，縣府提出的報告仍荒腔走板，還拿出台中的評估報告來說，他看不到旅次、運具等分配細項。（翻攝／吳建輝彰化傳真）

國民黨籍的議員林庚壬則認為，每公里的工程經費要12億多，以目前規劃總路線21公里，大約要260億左右，但若是先蓋何美，再到鹿港，總路線也才19公里，能大大減少總經費。（翻攝／吳建輝彰化傳真）

日前彰化縣議會審查縣府提案「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究報告」時，遭藍綠議員們憂心成為「蚊子捷運」等理由，在３月臨時會時退回全案，縣府經過2個月時間彙整民意、修正評估後，5日定期會時再度提到議會進行專案報告，期盼在分組審查時，能夠獲得議員認可。

「彰化縣大眾捷運系統鹿港線可行性研究報告」重點包括運次計畫、路網建設、路線說明、斷面配置、設站原則等細項，其中包括用地取得、站間距離、都市發展、工程環境限制等也詳細的向議員們報告，不過對於相關報告議員們不買帳，藍綠白都提出許多質疑，認為縣府仍不夠謹慎，希望能夠看到更多數據。

民進黨籍議員黃盛祿直接打槍，認為彰化興建捷運系統完全是不可行，財政的負擔與人口數來算，完全不符合成本，還以台中、桃園、高雄等捷運營運狀況來做比喻，台中一年虧損6.5億，彰化有這樣的本錢來負擔嗎，這根本就是一個無底洞。

議員吳韋達則批，有台中、高雄捷運當借鏡，縣府提出的報告仍荒腔走板，還拿出台中的評估報告來說，他看不到旅次、運具等分配細項，縣府提出每年抵達鹿港有800萬人，但這些人都是搭乘大眾運輸嗎，希望下次可以看到實際的預估，包括旅次分布、預測、運具、交通量等相關數據。

國民黨籍的議員林庚壬則認為，每公里的工程經費要12億多，以目前規劃總路線21公里，大約要260億左右，但若是先蓋何美，再到鹿港，總路線也才19公里，能大大減少總經費，加上和美人口比鹿港、秀水都還要多，工業發展也更好，認為可以先規劃和美，再到鹿港。

縣長王惠美說，一個都市的進步軌道建設相當重要，這也是彰化第一條自己的軌道工程，完成後才能健全我們彰化整個交通網絡，特別是老年化來臨，讓長輩能夠透過交通運輸往返，還是希望議員能夠支持第一階段的可行性評估，後續送到交通部後，綜合規劃還會有專家學者給我們指導，也希望議員給予支持。