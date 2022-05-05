羅智強請辭台北市議員。（楊亞璇攝）

羅智強請辭台北市議員。（楊亞璇攝）

國民黨籍市議員羅智強（右）5日在市議會質詢中，宣布將請辭北市議員，市議員應曉薇（左）為他加油打氣。（羅永銘攝）

國民黨台北市議員羅智強今宣布將辭去議員一職，展現參選桃園市長的決心。羅智強受訪時表示，本來預定下周一遞出辭呈，但為了與議會同仁辭行，將把日期壓在下周三，對於黨主席朱立倫是否知道此事，他強調，保持尊重，不會特別提起跟黨中央溝通的管道。

羅智強今於質詢結束時，在黨團書記長秦慧珠陪同下受訪。他表示，請辭台北市議員，展現參選桃園市長決心，本來預定下周一遞出辭呈，但黨團書記長秦慧珠與議會同仁認為周三是議會大會，建議跟黨團夥伴辭行、在大會與議會同仁辭行，因此他會在下周一遞辭呈，但會把日期壓在周三，努力成為桃園市長最好的選項。

羅智強表示，帶職參選是台灣政治普遍現象，但顯然綠營朋友用更高標準看羅智強，而他思考請辭議員，還有一個時間點，希望服務順利交棒，他的辦公室主任楊植斗已經獲得提名被提名參選大安文山市議員，服務後繼有人，他的台北市議員工作會告一段落。

秦慧珠指出，真的是離情依依，非常不捨，但羅智強有更高的理想，只能充滿祝福跟他說加油，期待羅智強有好的成績。

傳出黨中央到八月才會提人選，是否擔心時間拖太久？羅智強認為，當然黨中央現在有思考上的困難，多給黨中央空間，但這也證明他必須要更努力，選舉時間分秒寶貴。

羅說，從今天開始，他會以已經被提名的心情全力準備、衝刺，務必讓自己成為最能贏的選項，最後黨中央的決定他也會充分尊重，總目標就是希望能夠把桃園贏下來。

對於辭去議員主席朱立倫知道此事，羅智強回應，保持尊重，不會特別提起跟黨中央溝通的管道，共同目標是一致的，要把桃園贏下來。

外界解讀，一但沒有獲得提名，國民黨贏市長選舉，還是可以參加立委選舉，或2024總統、立委布局？羅智強強調，行於當下目標就放在當下，只有一個目標就是贏得桃園市長，其他的假設性問題不必多言。

對於台北市議員無心市政有落跑感覺，他認為，綠營都是雙刃打法，不辭是議會就說腳踏兩條船；辭了市議員又說無心台北市政，楊植斗就是他最佳接班人，楊也用初選證明大安文山選民肯定羅智強團隊的服務，他強調自己議會出席率保證前五名，該有的提案、選民服務都在做，謝謝用高標準看羅智強。

面對國民黨立委呂玉玲稱自己有9成基層里長支持，羅智強回應，呂是很優秀的委員，也很溫柔、體貼人民，他與呂有很好的互動，宣布參選時，他有有送花籃祝福，呂有回電感謝，他們是好朋友，共同的默契就是君子之爭。