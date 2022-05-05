P. LEAGUE+ 在5日公佈新北國王及高雄鋼鐵人均有出現球員及隊職員確診COVID-19案例，兩隊合計出現5名隊職員PCR呈現陽性，聯盟在和球隊了解狀況以及與各隊開會之後，決定延期7日高雄鋼鐵人vs 桃園領航猿的比賽，相關復賽資訊將另行公佈。

高雄鋼鐵人於4月30日、5月1日主場賽事，依聯盟規定提交賽前快篩檢測均為陰性反應，所以比賽正常進行。4日早上練習前例行檢測，有1名球員快篩呈陽性反應，球團立即進行居隔並安排PCR檢測，其他隊職員依然進行團隊練習，結束後有2名隊職員覺得身體有異狀，進行快篩後反應為陽性，也立即居隔處理並安排PCR檢測。

而在今日3名球員及隊職員PCR報告均為陽性反應。由於高雄鋼鐵人全隊均和這3位確診者為密切接觸者（密切接觸者目前快篩均為陰性），需進行「3天隔離及 4 天自主防疫」，因此7日高雄鋼鐵人 vs 桃園領航猿的比賽將未達聯盟規定最低出賽人數「本土球員至少7人與外籍球員至少1人」標準，聯盟因而公告此場比賽延賽，復賽日期將另行宣布。

新北國王在4月30日進行比賽，同樣依聯盟規定提交賽前快篩檢測均為陰性反應，所以比賽正常進行。5月1日球隊休息日後有2名球員向球團反應輕微身體不適，雖快篩呈現陰性反應，但球團仍要求2人在住所自行居隔進行自我健康管理，5月2日團隊訓練不得到場避免與球團其他成員接觸。後續兩天2人快篩陸續呈現陽性反應後，球團立即於5月3日安排PCR檢測，報告結果皆為陽性反應需進行隔離。由於新北國王全隊自4月30日賽後均未和2名確診者接觸，根據中央流行疫情指揮中心（CECC）最新防疫規範，新北國王其它球員及隊職員仍可正常出賽，因此相關比賽照常進行。

由於新北國王與高雄鋼鐵人陸續有確診COVID-19案例，PLG更新快篩措施，聯盟裁判與各球團教練團、球員即日起必須提供比賽日當天早上8點之後至比賽開打前3小時的快篩陰性證明，才能進入場館、進行比賽。

PLG也在05月3日內部公告新版防疫指引，除依照中央流行疫情指揮中心(CECC)的指引滾動式調整外，也下修例行賽出賽最低人數規定：例行賽剩餘賽事，若球隊被列為密切接觸者與確診者人數過多，導致比賽日可登錄出賽球員未達8人，其中本土球員(含華裔與外籍生球員)至少7人且外籍球員至少1人，全隊「暫停比賽」。季後賽最低登錄出賽人數，將視屆時疫情狀況 再評估是否調整。