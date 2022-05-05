高通今日宣布，推出支援Wi-Fi 7的第三代高通Networking Pro系列平台，現已向全球開發合作夥伴提供樣品。高通第三代Networking Pro系列是全球最高效能的商用Wi-Fi 7網路基礎架構平台產品組合，承襲高通Networking Pro系列平台多個世代優良傳統，結合Wi-Fi 7特點與高通技術公司的智慧多頻道管理技術，為Wi-Fi 6／6E裝置使用者提供更快的速度、降低延遲並提高網路使用率，同時為新一代Wi-Fi 7客戶端裝置提供改變時代的高傳輸量和極低的延遲。

高通技術公司資深副總裁暨無線基礎設施與連網業務總經理Nick Kucharewski表示，高通首批送交客戶的Wi-Fi 7 Networking Pro系列開啟了10 Gbps Wi-Fi的時代。高通Networking Pro系列第三代平台結合支援最新的Wi-Fi 7創新功能與我們獨特的產品架構，能實現從整個家用網狀網路到大型公共場所使用的連接網路解決方案。有了這條產品線，預期會為現今的應用和新興的Wi-Fi 7生態系統帶來全新一級的客戶系統。

高通Networking Pro系列的第三代產品能實現33 Gbps的峰值總無線容量和超過10 Gbps的點對點連接。憑藉先進的干擾偵測和多重連結操作功能，Wi-Fi 7 Network Pro系列可在具有挑戰性的共享無線環境中展現真確的低延遲，實現與私有頻譜相媲美的應用效能。這些產品可以支援家用網狀Wi-Fi和企業基礎設施的高速低延遲無線回程網路，即使在周遭有干擾的情況下也具有可靠的效能。結合5G固定無線存取或10G PON光纖等高效能網路接取，客戶可以體驗沉浸式的連接體驗，包括高畫質視訊會議、AR／VR和高效能雲端遊戲。