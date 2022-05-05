紐約證交所母公司洲際交易所集團（Intercontinental Exchange，ICE）周三宣布將以131億美元，收購抵押貸款軟體和數據分析公司Black Knight。

ICE提出以每股85美元現金加股票進行收購，較Black Knight周二收盤價溢價近34%。這筆交易的企業價值約為160億美元。

兩家公司預計將在2023年上半年完成交易。

周三ICE股價收跌4%，為109.86美元，Black Knight大漲14.5%，收在72.84美元。

Black Knight是一家為房地產和住房金融市場提供軟體、數據和分析服務的美國公司，而ICE在看好自動化家庭融資業務的前景下，自2016年以來已經進行一連串的併購，以強化自家的抵押貸款服務業務。

ICE在2020年8月宣布以110億美元收購抵押貸款軟體與雲端技術公司Ellie Mae，常時成為ICE成立20多年以來最大宗的收購案。在此之前，ICE在2019年以3.35億美元收購Simplifile和MERS。