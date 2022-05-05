國中會考即將在5月21日、22日登場，試務防疫如臨大敵，雖然今年放寬居家隔離學生可前往應考，但台北市學生數高達2301人。對此，教育局長曾燦金表示，目前備用考場的量能吃緊，期中央能至少放寬到1間9人以上，北市也將在5月16日至20日那周啟動遠距教學演練，希望能避免接觸，進而降低居隔可能性。

柯文哲今赴市議會進行專案報告，潘懷宗詢問教育局，目前確診和居家隔離學生如何考試，教育局長曾燦金說，這部分是教育部協調指揮中心去做決定，市府已提出建議，應考對象除確診者之外，包括居家檢疫、居家隔離者都可應考。

潘懷宗追問，不少居家隔離、檢疫的國三學生不知道怎麼辦，是否會另闢考場，曾燦金回應，現在有二類備用試場140間，今天看看能否協調擴充能量，因為目前被居隔的國三學生是2301人，量滿大的，按照過去模式考場恐開不了，過去一間備用試場是5個人，統測則是9個人，北市建議至少要放寬9人以上，才有辦法應付。

曾燦金近一步表示，北市有個比較重要的策略，在會考登場之前，也就是5月16日至20日這禮拜，將啟動遠距教學演練，希望能避免接觸，進而降低居隔可能性；目前也在盤點備用試場量能，原本一間學校會準備6間備用試場，希望能擴充出去，希望這兩天教育部能快點定案。

潘懷宗追問，目前居家隔離條件是「3＋4」，後面4天每天出門都要快篩，如果第一天考試快篩陰性，第二天卻變成陽性怎麼辦，曾燦金則說，目前考試還是要快篩，如果臨時陽性將沒辦法考試，還是列入補考對象。

不過，潘懷宗質疑，試場人員該如何檢查試劑棒的真偽，假如有人拿假證明怎麼辦，曾燦金表示，這個一定要自律，如果真的有學生拿別人的快篩劑來也無法認定，學生就該誠實、道德教育，但照理說拍照還是比較準確，因為快篩劑測完20分鐘後可能會變成2條。

至於家長若拿不到快篩劑該怎麼辦，曾燦金則說，這沒問題，目前學校都會配發給居家隔離的學生，不再由關懷中心發放，他強調，細節該如何處理還是要中央拍板，盼能協調量能，讓這些學生都能應考。