韋禮安小巨蛋演唱會門票本周六開賣。（IMC Live Global提供）

韋禮安將於9月10日在台北小巨蛋舉辦「如果可以，我想和你明天再見」演唱會，門票本周六( 7日）開賣，上週公布開唱消息後，熱愛迷因梗的韋禮安一連推出數支「韋式風格」迷因影片宣傳演唱會，幽默拍攝笑翻網友，被封為「歌手界迷因大師」，他也承諾若門票秒殺就開直播，親自感謝粉絲，喊話「希望你們會讓我享受秒殺的快樂」。

因為7年沒有在小巨蛋開個唱，他坦承壓力真的有點大：「但在音樂和演出一定會做好最好的準備，希望到時候台北小巨蛋見」，呼籲粉絲朋友們不要錯過他7年一次的小巨蛋演唱會，幽默表示：「如果售票當天秒殺，我開直播跟粉絲們聊聊天，親自感謝粉絲們的大力支持，反之如果沒有賣完的話，我就要很SAD的去喝酒。」期盼粉絲讓他享受秒殺的快樂，別讓他借酒澆愁吧。

為宣傳演唱會，韋禮安一周內推出數支「韋式風格」迷因影片，KUSO問粉絲「如果蚊子吸我的血，有了我的DNA後再下蛋，那我是蚊子的爸爸嗎」、「究竟是先有雞還是先有蛋」等無厘頭問題，搭配超級迷因的拍攝手法讓網友笑翻，不只喊他「蚊子爸爸」，還笑稱要「蚊子來吸我的血，我要成為媽媽」；近日，韋禮安又推出模仿日本經典綜藝節目《校園瘋神榜》中的「未成年主張」單元，一人分飾喊話者和主持人，扯開喉嚨大喊「我 韋禮安 又要開演唱會啦」、「演唱會名稱有夠長的」，掀起大爆笑，吸引徐若瑄、宇宙人小玉、蔡旻佑、許書豪和閻奕格等圈內好友留言互動，讚韋禮安是「梗王」；韋禮安小巨蛋演唱會門票7日中午12點於KKTIX及全家FamiPort啟售。

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