母親節為讓孝親子女為媽媽安排一次城市頂級度假體驗，台北晶華酒店趕在母親節前宣布推出「In Room SPA假期」母親節住宿專案，讓母親入住台北晶華SPA Villa樓層的沐蘭套房，並享受連續六年榮獲「世界SPA Award全台最佳飯店SPA」的沐蘭SPA療程，以及使用新完工的健身空間-Sky Studio和頂樓露天游泳池等場域，並有舒活管家 (Wellness Butler) 提供入住期間的起居服務。

台北晶華酒店「In Room SPA假期」住宿專案，一人成行、每房每晚5,580元起，可入住14坪的沐蘭套房、於房內享受SPA療程、精油香氛浴以及翌日CNN唯一推薦台北必吃自助早餐。還沒來得及規劃孝親禮物的消費者可把握機會前往飯店官網預定5月6日起的房間，邀請媽咪來享受喧囂城市中的身心靈健康聖地，訂房加購高鐵還有全台最低65折起的獨家優惠。

SPA Villa沐蘭套房隱身於台北晶華酒店20樓，為全台北唯一結合SPA元素與南洋島嶼度假風格的Villa型起居空間，提供最具度假氛圍的頂級住宿體驗。整體樓層的設計是透過整面橫條柚木搭配沉穩柔和的燈光，為旅人營造由內而外的優雅靜謐感。臨近同樣位於晶華頂樓的三大舒體健身場域「沐蘭Wellspring SPA」、專屬私人健身空間「天空之廊 Sky Studio」，以及「頂樓露天泳池」，房客不須穿越人潮、踏出房門即可享受注入身心靈的滿滿能量。

除硬體設備頂級高檔，SPA Villa樓層主打舒活管家(Wellness Butler)提供的細緻起居服務，房客可於沐蘭SPA專屬空間中品嘗管家精心配製的迎賓蔬果昔，同時辦理入住手續，管家將自旅人抵達晶華那一刻起，引領房客展開一場淨化身心靈的舒活假期。

以SPA Villa樓層沐蘭套房結合頂級服務而推出的「In Room SPA假期」住宿專案，提供房客三款房內紓壓療程選項，包括可以舒緩眼部及頭部壓力的「晶光奪目」、能夠舒展肌肉筋膜並舒筋活血的「沐浴春風」、以及有效釋放眼睛疲勞且改善臉部浮腫及失眠的「蘭質薰心」。療程總長度為45分鐘，含療程前15分鐘靜心養氣及30分鐘按摩。房客還可於住宿期間享有沐蘭SPA其他療程與產品的85折優惠禮遇。除此之外，房客更有四款精油香氛浴可以選擇，包括能使心情愉悅的「伊蘭伊蘭」、可以鎮靜並緩和緊繃感的「薰衣草」、讓人心曠神怡的「甜橙」，以及有效促進新陳代謝的「肉桂」，藉由沉浸式的沐浴儀式，引領房客安穩進入甜美夢鄉。上述專案一人獨旅每房每晚5,580元起、雙人共遊每房7,580元起，房價均附贈翌日栢麗廳自助式早餐。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，經過疫情的洗禮，大眾對於健康生活更加的重視，而晶華所提供的服務也必須與時俱進，舒活管家Wellness Butler就是呼應當前社會趨勢所推出的全新服務團隊，管家的工作除了協助房客辦理住房、退房手續之外，也會給予入住期間的餐飲、SPA療程、健身課程預約以及顧問的服務，SPA Villa不只是在硬體設備與氛圍營造方面優化，也在軟體服務與入住體驗方面升級，期望這座台北市市內唯一的度假Villa、可以獲得更高的顧客滿意度。

晶華國際酒店集團疫情期間率先不裁員，不減薪並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。台北晶華也嚴格執行防疫措施，創業界之先，於空調出風口安裝「UVC滅菌設備」確保空氣清淨；大門則配備美國軍用等級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢；落實外帶外送美食備餐實名制以及免下車取餐得來速服務。晶華打造陸上郵輪轉型為城市度假酒店、經營「晶華美食到你家」電商平台成為全世界飯店產業的創新典範，同仁攜手達成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。