香港女星黃榕2003到2005年期間曾與陳冠希傳出交往，但男方否認，她外型豔麗健康，身材性感，肌肉結實到有如金剛芭比，平時常在IG分享性感照片的她，昨(4日)出席活動時，分享曾收到變態粉絲騷擾，收到下體照片不稀奇，還有人賣關子稱「有禮物送妳」，接著拋出「一堆白色液體」的照片，讓她看了傻眼。

黃榕過去出過6本寫真集，近年參與節目《全民造星IV》、《七福星》，之前她上《全民造星IV》實境秀，帶了自己的性感寫真去面試，卻遭評審批評她年近40歲還賣弄性感，她則回應自己從小到大都有當女團偶像的夢想，「別人眼中的自己不重要，最重要是勇於做自己。」

黃榕早年也曾在節目承認跟當年的少女殺手陳冠希有過一段情，兩人大概是2003年時搭上線，因對方身分不能出入公眾場合，兩人通常在家裡約會，直到當年艷照門事件爆發，黃榕才驚覺自己長期被騙，對此，陳冠希則駁斥表示：「不認識她」。

據《香港01》報導，黃榕昨出席NFT展覽開幕儀式，她自稱過時一開始不知道什麼是NFT，受邀後上網查才知道，談到網路與現實生活，她承認多年前拍寫真集時就收到過有人傳器官照片給她，最近她又被網友性騷擾，稱有禮物要給她，結果是白色液體的照片，讓許久沒收過這類訊息的她嚇到摔了手機，她也曾封鎖酸民，但對方僅靠換帳號就故技重施，之前還有人暗示知道她家住哪裡，讓她嚇到報警，幸好最後沒發生什麼事，不了了之。