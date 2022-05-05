FED 台北時間今凌晨宣布升息2碼，市場預期下個月FED還會升息，美國快速升息也增添國內利率走升壓力，信義房屋估算，國內若未來房貸升息1％，以未升息前每月還款4.8萬元試算，20年期本利平均攤還房貸，原可以貸款1000萬元，升息後，同樣的每月房貸支出，卻只能貸款910萬元，升息將導致民眾的購屋負擔能力隨之下滑，對於房價支撐也會形成考驗。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，大幅降息可以降低民眾購屋負擔，同時間也提升購屋人對於房價的負擔能力，相對利率一旦反轉進入升息循環，民眾的資金成本增加，同樣的每月還款金額，可以貸到的房貸金額會出現明顯下滑。

以升息1％為例，可貸金額少9％~12％。舉例來說，20年期本利平均攤還，房貸利率1.5％試算，原本月繳4.83萬元可以貸款約千萬元，若未來升息1％，同樣的月繳房貸金額，卻只能貸款910萬元，若是30年期的房貸試算，原本1.5％的房貸利率，月繳3.45萬元，可以貸款約千萬元，若未來升息1％，則同樣的還款金額，僅能貸款874萬元，無形中房價負擔能力就少了126萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，美國傾向大幅度升息，是因美國通膨率已連續數月超過6％，可是台灣的通膨率尚屬合理範疇，央行的利率政策，不會一味跟著美國走。近20年來，央行一年內的升息幅度，最多為2.5碼，縱然這回升息循環比照辦理，整體房貸利率還是落在2~2.5％之間，依然處於低利環境。

不過，她建議，打算購屋的自住民眾，應在未來可能再升息的前提下作購屋規畫；置產族也應依照自己財務狀況，優先選擇具未來發展性、或是優質長期穩定收租產品，避免高槓桿投機行為。