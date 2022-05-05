蔡英文總統今在總統府接見日本自民黨青年局眾議員訪團；眾議員日本鈴木憲和致詞表示，CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）本身就具備相當高的戰略意涵，期盼台灣再加把勁，為剩下高標準的法規修整及整合努力。

他還強調，俄烏戰爭的國際情勢緊張時刻，一行人能到台灣訪問，並跟各界交換意見跟溝通，具有相當大意義，日本絕不允許某些國家用武力片面改變現狀的做法，兩國在這個領域雙方也可以加緊合作。

日本鈴木憲和代表致詞並代轉日華議員懇談會會長古屋圭司親筆信函給蔡英文總統。他致詞指出，新冠疫情嚴峻當下，自民黨睽違三年再度來台訪問，雖然環境非常嚴峻，但是台灣還是熱誠歡迎。剛才總統提到，新冠疫情嚴峻，但疫情嚴峻同時，台日兩國人民交流，反而加深彼此情誼，包括提供口罩、疫苗及醫療等，台日兩國間的信賴關係及人民間厚重情誼越來越深厚。

他說，訪團有成員不幸確診，總統也表達關心與慰問，在下榻飯店一進去就看到總統歡迎信函，也準備珍珠奶茶及台灣美食，對於這種貼心安排，再度表達感謝。

他說，台日是非常緊密的鄰近國家，台海和平穩定也攸關日本和平穩定，大家必須有這樣認知，日本年輕政治家也願意攜手合作，促進這些意念跟想法，能夠廣為讓更多人知道。

他說，CPTPP是個高標準經貿合作的架構，也是以亞太地區為中心，大家共同認可的經濟合作架構，本身就具備相當高的戰略意涵，他也知道台灣為了加入CPTPP，也著手許多相關法規的修正工作，其中有相當困難的課題，部分都已經一一解決，對台灣這樣的努力，他要表示敬意。日本自民黨青年局位於台灣參與CPTPP，向來都表達支持，期盼再加把勁，為剩下高標準的法規修整及整合努力。

他指出，國際疫情都還上屬於嚴峻時刻，還是有相關課題要克服，例如氣候變遷的問題，這要聯合全球各國家來面對；至於台灣加入WHO等國際組織，自民黨向來都表達支持，未來也會扮演更加重要推手，促進台灣能夠參與相關國際組織。

他說，自己的選區是以日本知名電視劇「阿信」聞名的山形縣，也是在日本東北地區，日前台灣解除對日本東北地區食品管制，為此表達感謝之意，未來還有許多問題還沒解決，也期盼總統指導，讓問題早日解決。

他表示，昨天一行人到對日本而言是大恩人的李登輝前總統墓前祭拜，長期李前總統培養許多台日人才，對台日關係有很大貢獻，自民黨也期盼能把這深厚友誼傳給下一世代並努力促成，希望新冠疫情能早日結束，台日兩國恢復正常往來。