面對居隔轉型議題頻遭卡關，新北市長侯友宜今（5日）表示，衛福部長陳時中昨天在立法院答詢時回應，電子圍籬即將取消，這是中央對於新北市提出居隔轉型以來一個善意的回應，因為這也是居隔轉型裡最重要的概念，之所以提出居隔轉型，就是必須把被動式的管理，轉換成自我自降康監測，而不能老是仰賴政府機關用約束性的方式去做。

侯友宜認為，陳時中昨天的答詢，某部分就是在回應新北市在居隔轉型的訴求，既然中央已經釋出部分善意，也希望能夠盡快把所有做法公告出來，讓新北市在面對醫療量能最重要的中重症患者這一塊以及前端的居家照護量能能夠鎖住，這才是解決問題的關鍵，新北市也願意率先來承擔這個責任。

侯友宜也補充，除了目前新北市最重要的方式就是保有醫療量能，讓居隔轉型可以順利推動外，接下來要面對的就是快篩陽視同確診這部分，而中央在昨天也回應，將在5月中旬會有一些做法的改變，期望在這個改變的過程，能把配套做得個完整，新北市也會跟著中央的腳步，讓民眾在轉型與病毒共存的過程中受到的傷害降到最低，新北市的疫情在全國的浪頭上，所以未來的防疫策略也會視整個疫情的狀況做滾動式的調整。