行政院今（5）日審查通過《要塞堡壘地帶法》修正草案，除修正名稱為《戰略要域管制法》外，同時刪除陸地、水面第一區及第二區管制，改以劃定戰略要域實施管制，並明定戰略要域上空空域之限航區及禁航區，依《民用航空法》規定辦理。

行政院長蘇貞昌裁示，法案名稱修正為《戰略要域管制法》，修正是因應近年來時空環境變化及防衛作戰型態轉變，以符合作戰實際所需、兼顧地方發展及人民權益，該案送請立法院審議後，請國防部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

國防部作計室聯戰處長林文皇表示，《要塞堡壘地帶法》於民國20年制定公布，至民國91年歷經4次修正迄今；為因應國軍組織調整、防衛作戰型態轉變、武器裝備精進及時空環境變化，同時兼顧經建發展與民眾權益，爰擬具修正草案。

修正名稱為《戰略要域管制法》，刪除陸地、水面第一區及第二區管制，改 以劃定戰略要域實施管制；明定戰略要域上空空域之限航區及禁航區，並依《民用航空法》規定辦理；修正違反戰略要域禁止及限制事項之處罰規定。

林文皇表示，增訂各級政府機關擬定、變更區域計畫、國土計畫、都市計畫及相關土地使用計畫，涉及戰略要域時，應先徵詢管理機關意見。目前公告的要塞堡壘地帶，由該法修正施行後，公告更為戰略要域。