台中捷運綠線通車後，大眾交通運輸新時代來臨，帶來捷運商機。（盧金足攝）

台中市近年來各項重大建設陸續到位，尤其鐵路高架化以及捷運綠線通車，大眾交通運輸新時代來臨，為原先許多老舊區域挹注新商機，加上危老建築和都市更新等誘因，老宅交易活絡，自住或置產需求強勁，蛋黃區老屋翻新重建的含金量提高。

六都地政局公布資料顯示，今年4月份六都房市交易量縮，買賣移轉棟數合計2萬2439棟，較上月比較，月減11.2％，其中台南月減20％最多、新北月減4.6％最少；若與去年同期相比，六都年增率正成長者，僅台北市1.3％及台中市18.3％，雖受疫情衝擊，大台中房市熱度不減。

鄉林不動產研究室指出，這兩年來政府接連祭出打炒房措施，土地價格與建材成本飆漲，愈來愈多建商不願追價買土地，只得轉攻危老與合建，還出現購屋者搶買30年以上屋齡的舊屋裝修翻轉，漸漸形成與經營危老合建的建商搶地搶房的現象。

台中市區老屋拉皮重建開始流行，日後參與危老重建也是一大利多，尤其土地價格高漲加上政府土建融管制，部分建商已宣布暫不購地推案，而其他建商為求生存，轉而搶進危老、都更合建者增多。

鄉林建設副總經理方偉民說，買房子最理想狀況是新建案的建築設計與工法都是最高標準，住起來讓人安心、舒適，但考量預算、地段及使用坪數，高屋齡中古屋也一直是許多人的選項。

部分口袋深的置產族群轉向中古屋與租屋市場，近期也有不少北部建商及投資客到台中購買老舊中古宅，特別是精華地段高齡宅，整棟買起來拉皮或重新改建再做租售，既享有危老獎勵又具備高投報率，成為建商、置產族投資房市新藍海。

鄉林不動產研究室分析，政府火力全開加大力道打炒房，4月初剛通過修正《平均地權條例》草案，炒作房市最高可處5000萬罰鍰，而且全面禁止預售屋交屋前轉讓，積極打炒房，投資客慢慢退場。