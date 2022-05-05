台中市機車總數超過179萬輛、汽車則有116萬輛，但近5年來汽車遭拖吊數量不斷增加，機車拖吊數卻直直落；市議員陳文政說，機車拖吊數在2017年有1萬7000多輛，去年卻剩2000多輛，民眾打電話檢舉，得到的答案竟是「要累積夠多輛才會拖」，追究原因則是拖吊機車獎金僅汽車的1／8。

陳文政說，日前北區三民路的一處巷口，有輛機車違規停放且相當靠近路中央，若有汽車剛好要轉彎則很容易撞到，連垃圾車、公車都無法通行，民眾擔心任意移動會吃上官司，打電話到拖吊單位檢舉，得到的回覆是「會先登記起來」、「1輛沒辦法拖，要累積夠多輛才會拖」，實在太離譜。

陳文政接著拿出數據說，台中市在2017年的拖吊數量，光是機車就達到了1萬7000多輛，但去年一整年，機車被拖吊數量僅剩2000多輛，但汽車被拖吊數量仍不斷攀升，難道是機車騎士都開始守法了？他直言，機車拖吊數量逐年減少，追究其原因，主要是根據《台中市違規車輛移置保管及處理辦法》規定，拖吊1輛機車的移置費僅100元，但若拖吊1輛汽車移置費則有800元，業者當然挑錢多的拖吊；他呼籲交通局應不論汽機車、只要違規且影響交通的都一律拖吊，同時也多規劃停車空間，解決停車亂象。交通局長葉昭甫表示，拖吊只是輔助，是提醒市民應該合法停車，至於保管費也非是否拖吊的考量因素，將會檢討改進。