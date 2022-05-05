行政院今(5)日推出第二波組織改造，農委會升格「農業部」獲行政院院會審查通過，後續行政院將函請立法院審議。農委會主委陳吉仲指出，未來將設置8個司、6個處、8個三級所屬機關及7個試驗研究單位，農委會升格農業部也早就是農業界長久以來的期盼和呼籲，如今距離升格農業部只剩最後一哩路，是歷史性的時刻。

行政院今日推出第二階段的組改。牽涉6大部會，包含內政部、經濟部、交通部、農委會、環保署與原能會。

陳吉仲說，農業是台灣的立國根本，奠定了我國的糧食安全、農村發展、社會文化的根基，農委會升格農業部，早就是農業界長久以來的期盼和呼籲；近年來由於氣候變遷加劇、飲食消費習慣改變，加上台灣農業站上國際舞臺需要更現代化的經營，組織改造的需求更顯迫切，因此我們擘劃了台灣農業未來百年發展的藍圖，據此提出農業部組織法草案。

陳吉仲指出，未來升格農業部後將設置8個司、6個處、8個三級所屬機關及7個試驗研究單位，除了延續現有的組織外，為了因應氣候變遷、農地保護、環境永續等新興議題，也規劃了「資源永續利用司」作為專責單位。

此外，為回應現代社會因少子化而飼養越來越多寵物的趨勢及需求，主責上讓寵物管理和經濟動物分家，規劃成立「動物保護司」；為了提升農業經營的智慧化、數據化應用，也規劃了「資訊司」。

陳吉仲說，林務局也調整為「林業及自然保育署」，強調產業與保育並重的森林政策；水土保持局調整為「水土保持及農村發展署」，將投入更多資源發展以農業為主體的鄉村建設。