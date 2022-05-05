副總統賴清德今接見日本自民黨青年局眾議員訪團，賴清德致詞表示，最近日本政府包括岸田文雄首相等，公開表示希望維持區域和平穩定，不容大陸以武力改變現狀等，他也感到非常欽佩及感激。

賴清德致詞時指出，他非常期待能和大家見面，不過稍早得知訪團其中一位篩檢陽性，部分成員無法前來，感到很可惜，希望他們身體健康。

副總統提到，他和自民黨青年局長小倉將信是老朋友，在日本或臺灣已見面多次，彼此感情都很好。最近一次在2019年，他到日本訪問，當時也承蒙岸信夫先生安排在國會眾議員會館發表演說，有40多位國會議員及秘書出席，受到熱烈歡迎，他感到非常光榮及感激。當時，他也與正準備舉辦東京奧運的森喜朗前首相見面。

賴清德說，臺日共同經歷了COVID-19疫情，非常感謝日本政府捐贈臺灣400多萬劑疫苗，讓臺灣在缺乏疫苗時，可以度過難關。在疫情期間，臺灣與日本的互相幫忙，受到國際社會肯定，臺日兩國人民感情也更加深化。希望疫情趕快過去，臺日各項交流能夠恢復正常。

副總統感謝日本支持臺灣加入「世界衛生組織」，讓全球的防疫網能夠周全，也支持臺灣加入CPTPP。

副總統期盼，在後疫情時代，面對氣候變遷或區域和平穩定等問題，臺日都能更加地密切合作，展現臺日共同友誼及力量，並對國際社會能有進一步的貢獻。