韓國新任大統領尹錫悅訂於本月10日就職，我國歷年多由立法院組團或政黨派員參與韓國大統領的就職典禮，不過目前因本土疫情迅速升溫，加上立院代表團自韓國返台後需進行「7＋7」的隔離檢疫期，本次將由我國駐韓國代表處就近派員參與典禮及表達致賀。

外交部發言人歐江安今天表示，此次外交部原本也規劃循往例組團赴韓國致賀，但目前我國疫情快速升溫，昨天新增確診人數逼近3萬人，且預期確診人數將持續攀升；加上立法院仍在會期中，我國立院代表團自韓國返台後需進行「7＋7」的隔離檢疫期，此將影響出國委員的問政及選民服務。

歐江安指出，韓國近一週每日新增確診病例平均也超過4萬人，赴韓國參加就職慶典存在一定的染疫風險。經諮詢立法院意見，並綜合考量我國防疫及境管措施等因素，本次將由我國駐韓國代表處就近派員參與典禮及表達致賀，但基於台韓雙方互信原則，相關細節目前不便透露。

歐江安重申，台韓共享自由、民主、人權、法治等核心價值，韓國是重要的民主夥伴。台韓關係友好，會持續以互惠互利的方式，深化雙方在各領域的交流，共同維護印太區域的和平穩定。