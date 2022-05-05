新竹縣一名50歲確診病患，出現咳嗽、喉嚨痛、鼻涕倒流、忽冷忽熱、全身疼痛等症狀，透過中醫大新竹附醫視訊門診，中醫科主任徐新政開給清冠一號治療，並依照病患症狀給予清熱止痛中藥材，經過4天第二次視訊門診，病患已沒有喉嚨痛，也減緩咳嗽等症狀。

徐新政表示，確診個案可以透過視訊診療，開立處方後，請親友到「藥來速」領藥，減緩症狀，目前清冠一號經臨床分析認為對於防止輕症患者轉重症的效果顯著。

徐新政指這名中年確診者除使用新冠一號外，並依症狀開給立銀花、連翹、牛蒡子、蒼耳子等有清熱止痛的中藥材，能減緩症狀，增加保護力。

確診者如果是咳嗽、咽痛、咽乾等輕微呼吸道症狀，處方部分組成有魚腥草、枇杷葉、黃芩等，具有清熱解毒消炎抗菌的成份可以緩解，一般民眾如果要保養呼吸道，也可食用。

徐新政說，有不少確診個案痊癒後，擔心是否會造成呼吸道損傷，留下後遺症，因此，中藥會著重在補脾肺幫助營養，選用四君子湯，包含人參、茯苓、白朮等，作為滋養，增加抵抗力。強調每個人的體質不同，任何藥材都要由醫師評估開立處方簽。

至於6歲以下孩童無法施打疫苗的孩童，要如何增加保護力？徐新政建議周遭大人一定要打滿3劑疫苗形成孩童保護力，家長也可考慮讓孩童服用清肺飲增加免疫力，清肺飲中有選用滋陰潤肺的麥門冬、杏仁等藥材，還有黃耆善治胸中大氣，藉由補氣加強免疫力，達到平日保健保養的作用。